PALERMO – “L’amministrazione della Fondazione Sciascia è stata sempre improntata al puntuale rispetto delle norme e con l’oculatezza del buon padre di famiglia presentando di volta in volta, agli organi competenti, tutta la documentazione richiesta”. Lo scrive in una lettera inviata al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci il presidente della Fondazione Sciascia Vincenzo Maniglia, dopo che il governatore ha disposto il riesame della documentazione inerente l’erogazione del contributo finanziario per il 2018.

“Maniglia, nella lettera a Musumeci, esprime “profondo stupore e grande amarezza” spiegando che “in merito al contributo assegnato per il 2018 la documentazione di rito è stata regolarmente trasmessa ed acquisita al protocollo dell’assessorato regionale Beni culturali il 22 febbraio scorso”.

Documentazione, si legge nella nota, che, a richiesta dell’assessorato, è stata rimodulata, integrata e ripresentata così come richiesto e depositata negli uffici dell’assessorato. “Si precisa che il contributo – scrive – non è stato ancora erogato. L’esposto probabilmente contiene notizie infondate che rischiano di danneggiare la Fondazione Sciascia e bloccarne le meritorie attività letterarie e culturali per motivi a noi oscuri”.(ANSA).