Incidente sul lavoro

Quattro persone sono annegate in una vasca di decantazione dei liquami. L’incidente in un’azienda di allevamento di bovini ad Arena Po, nel Pavese. Le vittime, tutte di origine indiana, sono i due fratelli titolari dell’azienda e due dipendenti. I carabinieri stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di capire come siano finiti nella vasca; due corpi sono stati recuperati in breve tempo, mentre per gli altri due è stato necessario svuotarla. Sul posto anche i tecnici dell’Azienda socio sanitaria territoriale.

Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, parla di “ennesimo agghiacciante incidente mortale sul luogo di lavoro che ha coinvolto 4 operai in Lombardia. Ora più che mai serve un’azione forte da parte del governo, è quindi necessario un intervento tempestivo per porre fine a queste stragi silenziose. Non possiamo più restare a guardare. I numeri – aggiunge – parlano chiaro: nel primo semestre del 2019 ci sono stati 482 decessi, il peggior dato dal 2016. Occorrono più controlli, una maggiore formazione e diffusione della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in quelli più a rischio”.