PALERMO – “La settima vasca a Bellolampo sarà pronta non prima di settembre 2020. Dodici mesi senza discarica che può essere l’occasione per una svolta; dobbiamo tutti sforzarci per trovare delle soluzioni per incrementare la raccolta differenziata a Palermo, ancora al palo, così da ridurre drasticamente i conferimenti a Bellolampo che restano purtroppo costanti con una media di 850 t/giorno”. Lo dice il consigliere comunale a Palermo Antonino Randazzo del M5s. “Il consiglio comunale sia celere nell’approvazione del regolamento rifiuti con relativi allegati (ispettori ambientali, compostaggio domestico e di comunità) e a discutere della modifica del regolamento Tari per introdurre significativi e misurabili incentivi per i cittadini virtuosi; la Rap e il comune accelerino nella apertura dei ccr previsti e nel completamento degli altri 3 step di Palermo Differenzia 2 (brancaccio- sperone- centro storico); il Comune inoltre avvii finalmente controlli come la video sorveglianza e attui serie misure per ridurre e prevenire la riduzione dei rifiuti con campagne di comunicazione e sensibilizzazione dei cittadini”.

"Sono molto preoccupato – aggiunge – invece per la partecipata Rap che rischia di andare in sofferenza economica e finanziaria: i 7 milioni non bastano oltre che sono soltanto a copertura di soldi per percolato che ha già speso e anticipato; dovrà praticamente affrontare con proprie risorse il prossimo autunno sostenendo notevoli costi di trasporto dei rifiuti e smaltimento per conferire nelle discariche di Catania. Costi per tantissimi milioni di euro che il Comune di Palermo non ha previsto di dovere sborsare ritenendo che le responsabilità siano della Regione per i ritardi nella realizzazione della VII vasca a Bellolampo. Regione che ieri durante la audizione in Commissione Ambiente all'ARS ha confermato che non saranno previsti specific trasferimenti di denaro a sostegno del Comune di Palermo per gli oneri di trasferimento e smaltimento in discarica".