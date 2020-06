SALEMI (TRAPANI) – Artigianale, ‘Made in Sicily’ ma anche internazionale: la birra, nelle sue molteplici varietà, sarà protagonista a Salemi sabato 14 settembre. ‘Salemi beer Fest 2019’ si snoderà da via Matteotti fino a piazza Alicia, passando per piazza Libertà, via Amendola e via Garibaldi: otto postazioni in cui si potranno assaggiare diverse tipologie di birre. L’iniziativa, organizzata dagli assessorati al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Salemi, con la collaborazione di ‘Eurosaga srl’ e della Pro Loco, prenderà il via alle 20, in piazza Libertà, con il talk di presentazione ‘Birre artigianali, nazionali e internazionali’ che verrà aperto dal sindaco di Salemi, Domenico Venuti. La conclusione è prevista in piazza Alicia, a partire dalle 22, con il concerto degli ‘Shacqualattooga’, e a seguire, dopo la mezzanotte, con la musica di dj Marietto di Rmc 101 che seguirà l’evento in diretta.