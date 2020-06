Torna “Sposa del Mediterraneo”, la fiera degli sposi dal 14 al 22 settembre, padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Protagonisti i futuri sposi con doppia intervista per verificare sintonie e affinità

Una doppia intervista ai futuri sposi che verranno a far visita alla Fiera dedicata agli sposi. E’ questa la novità della nuova edizione di “Sposa del Mediterraneo”, anche quest’anno all’interno del grande padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo. Dal 14 al 22 settembre, con ingresso gratuito tutti i giorni, dalle 16 alle 23 (sabato dalle 16 alle 24 e domenica dalle 15:30 alle 23) aziende specializzate nel settore del wedding offriranno ai futuri sposi una panoramica completa e aggiornata di tutto ciò che serve per il giorno del matrimonio, con una fiera all’insegna dell’eleganza e delle tendenze del momento.

Durante la Fiera, i futuri sposi potranno raccontare le loro storie e con interviste doppie potranno testare le loro sintonie e affinità. Saranno fatte loro le stesse domande su gusti, desideri e caratteristiche dell’altro/a e confrontate, potranno verificare il loro livello di conoscenza. Un modo simpatico e originale per raccontarsi e far sognare gli altri, attraverso le proprie storie. Le interviste saranno pubblicate sulla pagina facebook dell’evento Sposa del Mediterraneo e ai futuri sposi sarà omaggiato un video, a ricordo di questa esperienza. “Sposa del Mediterraneo” 2019 sarà inaugurata sabato 14 settembre alle ore 18.

I futuri sposi troveranno all’interno della fiera tutto quello che occorre per il giorno più bello. Con consulenti ed esperti del settore, potranno essere guidati nelle scelte e nell’organizzazione del loro matrimonio. Il padiglione 20 della Fiera del Mediterraneo, per 9 giorni, sarà un grande salone espositivo dell’arredo, corredo e servizi per gli sposi. Abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia, addobbi floreali, trucco, acconciature, wedding planner, sale ricevimento, autonoleggio, bomboniere, partecipazioni, fotografia, video, fedi nuziali, gioielli, gruppi musicali, noleggio auto e carrozze d’epoca, agenzie di viaggio. Tutto.

Al padiglione 20 i futuri sposi troveranno tutto ciò che serve per organizzare al meglio il giorno del loro matrimonio. E accanto alle aree espositive, spazi dedicati a sfilate di abiti da sposa e cerimonia. Eventi collaterali con sfilate e manifestazioni legate al mondo del matrimonio curate da Luca Rasa con le sue “Fashion Models Group”.

La Fiera sarà aperta tutti i giorni dal 14 al 22 settembre con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle 23, il sabato dalle 16 alle 24, domenica dalle 15:30 alle 23. Ingresso Nord, via Imperatore Federico.

