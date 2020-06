PALERMO – Le procedure sono in corso e la speranza è che i tempi siano “clementi”: le cooperative accreditate al servizio di assistenza specialistica rivolto agli studenti disabili affetti da disabilità fisica, psichica o sensoriale stanno infatti espletando le procedure per poter cominciare il servizio scolastico dedicato alle scuole superiori di Palermo e Provincia.

“Un servizio che svolge un ruolo fondamentale nel processo di apprendimento ed è volto al conseguimento dell’inclusione scolastica dello studente – dice Angelo Barranca della Confael – Seppur i servizi stanno iniziando con l’avvio dell’anno scolastico, ci preme sottolineare che gli operatori hanno firmato i contratti di lavoro per poco più di due settimane, ovvero fino al 28 settembre”.

“Nonostante il rassicurante avvio in tempi brevi, desta molta preoccupazione la situazione di disagio che si potrà creare sia per gli studenti disabili che potrebbero vivere un senso di abbandono da parte degli operatori, sia per gli operatori stessi del settore che vivono questo momento nell’incertezza professionale – conclude Barranca – La segreteria Confael di Palermo vigilerà sui sviluppi”.