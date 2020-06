PALERMO – “Preso atto dei problemi tecnici…” viene tolto il braccialetto elettronico. La vita dell’imputato in attesa di giudizio era diventata impossibile. Bastava che saltasse il segnale Gps per fare scattare l’allarme in centrale e ipotizzare che l’uomo si volesse avvicinare all’ex moglie.

Il punto è che l’imputato sotto processo per stalking di mestiere fa l’idraulico e non è raro che si trovi in zone d’ombra. Il risultato è che il giudice ha mantenuto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, ma è eliminato il braccialetto elettronico, accogliendo il ricorso della difesa. “Tale strumento di controllo, ad oggi ancora sperimentale – spiega il legale dell’imputato, l’avvocato Mario Bellavista – non è certamente idoneo al raggiungimento dello scopo previsto”.

La sua applicazione alla caviglia dell’idraulico, avvenuta lo scorso febbraio, fu la prima a Palermo dall’entrata in vigore del decreto sicurezza in materia di stalking. La donna era stata dotata di un telecomando che suonava quando l’uomo le si avvicinava in un raggio di mezzo chilometro. “L’odierno imputato (che nel frattempo ha pure ottenuto il via libera per incontrare il figlio, ndr) – conclude Bellavista – mentre lavora o si trova in luoghi ben distanti dalla abitazione familiare, non può essere a conoscenza della eventuale avvicinamento della donna”.