Carta del docente,

Disponibili i 500 euro per l'anno scolastico 2019/20. Come e dove spenderli

Da oggi è disponibile il bonus di 500 euro della Carta docente per l’anno scolastico 2019/20. La cifra è stata accreditata a tutti i docenti assunti a tempo indeterminato nella scuola statale, ed è spendibile nei limiti delle spese autorizzate dal Ministero dell’Istruzione. Nello ‘storico portafoglio’ del portale, ciascun docente troverà l’accredito del bonus per il nuovo anno scolastico e le eventuali somme residue del precedente. Non sono più a disposizione, invece, le eventuali somme residue dell’anno scolastico 2017/18 non spese entro il 31 agosto 2019.

Prima della registrazione, i docenti neo assunti dovranno acquisire l’identità digitale Spid (Sistema pubblico identità digitale). Per ottenerla sono necessari un indirizzo email, il numero di telefono del cellulare usato abitualmente, un documento d’identità valido (carta di identità o passaporto) e la tessera sanitaria con il codice fiscale. I soggetti abilitati al rilascio della Spid sono Infocert, Poste italiane, Sielte e Tim; sarà sufficiente sceglierne uno. Una volta ottenuta l’identità digitale, si può procedere alla registrazione sul portale del ministero.

Dall’area riservata del sito, i docenti possono emettere buoni elettronici di spesa con un codice identificativo associato a un acquisto; gli acquisti possono essere effettuati soltanto presso le strutture, gli esercenti e gli enti registrati e presenti sulla piattaforma. In caso di spese in negozi fisici, i buoni dovranno essere stampati e presentati fisicamente al negozio indicato in fase di generazione; nel caso di un acquisto online, sarà il negoziante a indicare le procedure di comunicazione del codice. Un buono generato ma non speso non determina alcuna variazione dell’importo disponibile.