“Confronto leale sul Collegato

PALERMO. «Tutti i deputati dell’Ars, nessuno escluso, hanno ricevuto un chiaro mandato dai siciliani: produrre norme e provvedimenti per il rilancio della nostra Regione. Seppur su posizioni diverse, sia la coalizione di governo che le opposizioni devono contribuire affinché ciò avvenga nel miglior modo e nel più breve tempo possibile. La dialettica politica è il sale della democrazia, ma guai a trasformare il confronto in scontro, secondo una logica del “tanto peggio tanto meglio” che sarebbe deleteria per la Sicilia e i siciliani. Noi ribadiamo la nostra disponibilità a un leale confronto, tuttavia sia chiaro a tutti: i disfattisti, i fautori dello scontro a tutti i costi ed i politicamente codardi “abusatori” del voto segreto in aula sono nemici della Sicilia, e delle loro azioni risponderanno ai siciliani».

Lo afferma Alessandro Aricò, capogruppo all’Ars di DiventeràBellissima, aggiungendo: «Dalle opposizioni ci aspetteremmo proposte costruttive invece che veti pregiudiziali e dannosi ostruzionismi, così come confidiamo nella tenuta della coesione all’interno della maggioranza. Nel primo anno e mezzo di governo Musumeci l’Ars ha già approvato alcune riforme molto attese, ad esempio quelle della burocrazia e degli appalti, ma è innegabile che in questo attuale clima si rischia una situazione di prolungato stallo che nessuno di noi può permettersi. Pertanto, sia nelle Commissioni di merito che in aula confidiamo in un confronto leale e veloce sul Collegato, in modo da poterci dedicare subito dopo all’approvazione del bilancio, della finanziaria e delle altre riforme, in testa quella dei rifiuti relativa a un settore nel quale- grazie al governo Musumeci- la percentuale di raccolta differenziata è già aumentata di ben 17 punti».