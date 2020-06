Una fiaccolata interparrocchiale in memoria di Padre Puglisi. L’appuntamento è per domani, sabato 14, vigilia dell’anniversario del martirio del sacerdote Beato. Raduno alle 21 presso il fonte battesimale dove Padre Puglisi venne battezzato, nella chiesa di Santa Maria della Pietà alla Kalsa. Il corteo muoverà in via Torremuzza, via Butera, Corso Vittorio Emanuele fino alla Cattedrale.