I franceschiniani a Cortona

Il tradizionale incontro di corrente si apre oggi, come sempre a Cortona. Lì Areadem, l’area del Pd guidata dal redivivo ministro Dario Franceschini, farà da oggi a domenica come sempre il punto sulla situazione politica nazionale. E quest’anno l’appuntamento nella cittadina toscana coincide con un momento quanto mai movimentato. Era stato Franceschini a lanciare nel dibattito il tema del possibile dialogo tra il Pd e il Movimento 5 Stelle, con un’intervista. A cui seguì la reazione indignata di Matteo Renzi e delle sue truppe, che si dissero pronti a lasciare il partito se per caso qualcuno avesse pensato davvero di dialogare con i grillini. L’hashtag di quella campagna social fu #senzadime. Ma, appunto, solo una manciata di giorni dopo, fu lo stesso Matteo Renzi, anche di fronte al rischio di perdere buona parte della sua deputazione di fedelissimi in caso di elezioni anticipate, a virare con una repentina inversione a U, aprendo a un governo con il Movimento. E mettendo spalle al muro il segretario Nicola Zingaretti.

Ora, nei giorni di Cortona, Franceschini si è spinto un passo più avanti. Lanciando la proposta di alleanze tra dem e grillini anche alle Regionali. E il partito, con pochissimi distinguo, lo ha seguito. Non i 5 Stelle, che restano formalmente contrari o per lo meno prudenti. Ma sembravano prudenti anche quando c’era da fare il governo. E il governo alla fine è nato.

Bisognerà quindi tenere d’occhio Cortona e la sua tre giorni. Dove i siciliani non mancheranno. Il big dei franceschiniani dell’Isola, Giuseppe Lupo, in sintonia con il capocorrente nazionale si è pronunciato in questi giorni n favore di un patto con i pentastellati anche sui territori. Così come ha fatto l’altro big di Areadem Anthony Barbagallo, che ha proposto di sperimentare l’asse a Catania. Dove si sta col fiato sospeso in vista della chiusura del processo per le spese pazze. L’accusa ha chiesto una condanna pesante per Salvo Pogliese. La difesa del sindaco ha risposto punto su punto ai pm ribadendo l’innocenza dell’ex capogruppo. Ma a breve arriverà il momento della sentenza e in caso di condanna per peculato la legge Severino porterebbe alla decadenza del primo cittadino, con nuove elezioni alle porte.

Insomma, c’è da aspettarsi che a Cortona si parli eccome di Sicilia. Tra gli altri, sarà nell’assise Alberto Losacco, l’esponente di Areadem commissario del Pd siciliano dopo l’annullamento dell’elezione di Davide Faraone. Dopo la pausa estiva e la genesi del nuovo governo, Losacco dovrà prednere in mano il dossier del congresso da rifare. E la presenza a Cortona di diversi siciliani, tra i quali la sfidante di Faraone, poi ritiratasi, Teresa Piccione, lascia immaginare che anche di questo i conciliaboli di corrente potranno trattare. In Toscana andranno inoltre, da osservatori, due deputati regionali della neonata area dei Territori, quel gruppo di quattro parlamentari regionali “pontieri” che si propone di cementare l’unità del partito dando risposte ai territori. A Cortona per loro ci saranno Nello Dipasquale e Baldo Gucciardi. Non un avvicinamento ad Areadem, ma l’inizio di un dialogo con tutte le anime del partito, spiegano, per portare al centro dell’agenda le specificità siciliane, a partire dalle infrastrutture ora che il Pd è tornato al governo. E la presenza a Cortona di diversi ministri sarà l’occasione per i deputati siciliani di rinfrescare la memoria sui dossier più spinosi e tormentati.

Intanto, le altre correnti del partito non restano con le mani in mano. Davide Faraone ha lanciato la sua scuola di politica per giovani, Fausto Raciti è al lavoro per strutturare la sua area New Left con incontri anche fuori dall’Isola.

@salvotoscano1