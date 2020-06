PALERMO – Il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, è in visita in Sicilia e sta partecipando a un incontro nella scuola “Mattarella” del quartiere Bonagia, nella periferia di Palermo. Prima di raggiungere l’Istituto, Provenzano si è recato a Portella della Ginestra, in omaggio ai lavoratori assassinati il primo maggio del 1947. Ad accogliere il ministro nella scuola la dirigente e il sindaco di Palermo Leoluca Orlando.

Una bambina, alunna dell’istituto comprensorio ‘Mattarella’ di Bonagia, ha consegnato le chiavi della città di Palermo al ministro per il Sud. Le chiavi erano state consegnate dal sindaco Leoluca Orlando alla scuola. “La povertà educativa minorile è uno scandalo moderno: discutiamo di questo, facciamolo anche con Salvini se vuole”. Così il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, rispondendo ai cronisti a Palermo. E aggiunge: “La priorità di questo governo è agire sulla fascia di età, 0-6 anni, partendo dagli asili nido. La scuola non può più essere lasciata sola, anche quando ce la fa con eroismo con gli stipendi scandalosamente bassi degli insegnanti, poi viene lasciata sola. I problemi del Sud sono tanti, aiutatemi a risolverli: la questione meridionale oggi è soprattutto la questione femminile, dobbiamo liberare la partecipazione delle donne”.

“Gli investimenti nel Mezzogiorno – ha proseguito – sono esattamente l’opposto dell’assistenzialismo, quando si è investito al Sud questo ha consentito all’Italia di compiere quel miracolo economico che è stato un insieme di politiche. Non ho voglia di continuare le polemiche col governatore Zaia, penso che quello che chiedeva lui spaccava il Paese, cioè di trattenere le risorse sul territorio del Veneto. Provenzano ha aggiunto: “Il tema è cambiare la prospettiva. Il Sud non ha bisogno di essere assistito ma di ritrovare un suo progetto che sia utile all’Italia e all’Europa, che deve tornare a guardare al Sud”. “Il novo rapporto che il governo italiano deve costruire con le istituzioni europee ha nel Mezzogiorno una delle sue priorità, come ha detto il premier Conte a Bruxelles”.

"Non faccio previsioni sul futuro – ha sottolineato – non nascondo le difficoltà come quelle con cui tutti i governi si devono misurare. Noi riceviamo una eredità molto dura sul piano economico e sociale dal precedente governo. Penso che questo governo sia una grande opportunità, che dobbiamo utilizzare al meglio. Non mi interessano le polemiche.