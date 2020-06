TRAPANI – Le ricerche dei quattro tunisini dispersi a largo dell’isola di Marettimo (Tp) sono riprese all’alba, con due unità navali della capitaneria di porto, Finora nessuna traccia. La tragedia si è consumata nella notte tra mercoledì e giovedì quando il barchino sul quale viaggiavano sette tunisini ha avuto un’avaria.

Cinque si sono tuffati in mare nel tentativo di raggiungere l’isola. Uno dei 5 uomini è stato recuperato nel primo pomeriggio di ieri dopo che era rimasto in acqua per almeno 15 ore. Degli altri quattro che, secondo la testimonianza del superstite, avrebbero utilizzato dei contenitori in plastica come galleggianti, non c’è traccia.

