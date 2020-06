GIARDINI NAXOS (MESSINA)– Tragedia nel Messinese, dove una donna ha perso la vita dopo essere stata travolta da un’auto.

L’incidente è avvenuto in via Jannuzzo a Giardini Naxos: Giuseppa Ansaldi, 49enne originaria di Fiumefreddo di Sicilia, stava prestando servizio presso una ditta di autonoleggio e stava per portare fuori dalla rimessa una utilitaria. Aveva da poco parcheggiato l’auto, portandola in carreggiata, al livello della strada, mentre l’attività si svolge al piano seminterrato.

La vettura, per cause adesso da accertare, si è rimessa in movimento lungo la discesa e ha schiacciato la donna mentre stava chiudendo il garage dell’autorimessa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione ed il 118 che ha portato la donna all’ospedale “San Vincenzo” deceduta però durante il tragitto.