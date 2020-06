PALERMO – Dalla petizione on line al corteo per le strade di Partinico, con un unico obiettivo: chiedere giustizia per Ruth. La morte della cagnolina, avvenuta dopo una violenza brutale in circostanze ancora da chiarire, ha suscitato rabbia e indignazione nel mondo animalista e non, varcando anche i confini regionali.

Quello che è accaduto tra le campagne del paese alle porte di Palermo e su cui i carabinieri stanno ancora indagando, ha infatti provocato reazioni da ogni parte d’Italia e le associazioni invitano tutti coloro che vogliono far sentire la propria voce, a partecipare alla manifestazione organizzata per sabato 21 settembre alle 15,30. Sui social è stato creato l’evento in cui vengono fornite tutte le indicazioni: “Ruth – si legge – picchiata in modo atroce fino a ridurla in fin di vita e morta dopo tante ore di agonia, è successo a Partinico, in provincia di Palermo, e non vogliamo che un fatto così crudele si spenga nel silenzio a cui troppo spesso assistiamo”.

“Le Associazioni del territorio siciliano – sottolineano – accolgono la richiesta dei cittadini di Partinico, quelli che vogliono gridare giustizia per Ruth, quelli che in silenzio non ci sanno stare. Vi aspettiamo sabato 21 settembre alle ore 15,30 in piazza San Gregorio Magno e da lì sfileremo in corteo per le strade principali. Facciamo sentire la nostra voce”.

Ad organizzare il corteo sono le associazioni Ugda, Oipa, Caas, Lida, Zampe siciliane, Uada, Animanimalista, Gli amici del Chow Chow, Leon’s Garden, I Canuzzi di Marzia e Maria, Felici nella coda, Leal. Una vicenda straziante, su cui i carabinieri stanno scavando per stabilire le responsabilità. Ruth è morta in una clinica veterinaria di Palermo, dopo il trasporto effettuato da un volontario, Salvatore Libero Barone, che l’ha trovata in condizioni gravissime. Il giorno prima, il cane sarebbe stato colpito senza pietà con una pala e poi portato in un ambulatorio in cui non c’erano i macchinari per gli accertamenti più approfonditi.

E’ stato lo stesso volontario a raccontare, passo dopo passo, quello che è poi accaduto: “Arrivo in clinica, esami, ecografie, lastre e accertamenti. E la benzina addosso, da non crederci. Ruth sembra voler reagire, alza la testa per la prima volta dopo ore, ma un polmone collassa definitivamente e va in arresto cardiaco. Non abbiamo chiesto nulla e nulla chiederemo, se non Giustizia”.

Dopo la morte di Ruth, le foto del cane e di un anziano contadino che armeggiava sul fil di ferro che le bloccava le zampe, hanno fatto il giro del Web. A scattarle, un vicino di casa che ha raccontato di aver tentato di mettere in salvo la cucciola, ma di avere poi avuto una colluttazione con l’uomo, che ha poi denunciato. Una storia ancora da ricostruire nei dettagli e su cui i carabinieri stanno tentando di far luce: le versioni raccontate dai due sarebbero infatti contrastanti. “Ma Ruth è stata uccisa – concludono i volontari – e di certo quello che è successo non può finite nel dimenticatoio. Chiediamo tutti insieme giustizia per questa ennesima anima innocente che, in ogni caso, ha pagato amaramente le conseguenze di una violenza inaudita”.