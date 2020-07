PALERMO – Avvenimenti previsti per sabato 14 settembre in Sicilia

1) CATANIA – Municipio, sala giunta, ore 10:30 Il sindaco Salvo Pogliese, l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla Mobilità Marco Falcone e l’assessore comunale Pippo Arcidiacono presentano il programma della 18/a edizione della campagna di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale promossa dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Ambiente, in programma dal 16 al 22 settembre.

2) PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR) – Piazza dei Due Mari, ore 11:00 Sit-in/conferenza stampa per impedire la realizzazione di un resort sull’Isola di Capo Passero. Sarà presente il presidente di Legambiente Sicilia Gianfranco Zanna.

3) BAGHERIA (PA) – Villa Butera, ore 17:00 Presentazione del volume “Concetto Lo Bello, un uomo di rigore”, di Enzo Pennone, Gaetano Sconzo e Umberto Teghini, e curato dal figlio, Rosario Lo Bello.

4) MISTERBIANCO (CT) – Palazzo Municipale, via G. Bruno, ore 19:00 Cerimonia di intitolazione del Teatro comunale ad Andrea Camilleri. Segue conferenza sullo scrittore del prof. Antonio Di Grado, ordinario di Letteratura italiana all’Università di Catania.

5) TINDARI (ME) – Teatro Greco, ore 20:00 Concerto ‘Nigra sum’ del direttore del Coro della Diocesi di Roma Monsignor Marco Frisina insieme al Coro Lirico Siciliano 6) TAORMINA (ME) – Teatro antico, ore 21:30 Concerto di Levante.

