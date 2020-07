PALERMO – Assalti alle fermate del tram, aggressioni notturne, rapine alle attività commerciali. Baby gang scatenate nella zona di Brancaccio, in cui bande di ragazzini con età compresa tra i 13 e 16 anni seminerebbero il panico. L’ultimo episodio soltanto tre giorni fa: ad entrare in azione una banda formata da dieci giovani che ha aggredito alcuni coetanei. E’ scoppiato il putiferio, con calci pugni ed urla che hanno reso necessario l’intervento delle forze dell’ordine.

La fuga è però stata immediata, i ragazzi hanno fatto perdere le proprie tracce tra le vie del quartiere, ma il sospetto è che tra loro possano esserci gli autori di un’altra aggressione, quella ai danni di un clochard tedesco. L’uomo è stato preso di mira i primi di settembre davanti all’ingresso del centro commerciale Forum, da cui era appena uscito dopo aver comprato dei prodotti dal valore di dieci euro. La baby gang l’ha prima minacciato, voleva impossessarsi della spesa, ma lui ha reagito trattenendo la busta.

Uno dei ragazzini ha quindi impugnato una pistola ad aria compressa e ha sparato, colpendo l’uomo ad una gamba. Momenti di paura seguiti dall’arrivo dei sanitari del 118 e della polizia, a caccia dei giovani malviventi. Caos e violenza, a fine agosto, anche all’altezza della fermata del tram allo Sperone, in corso dei Mille: quattro giovanissimi hanno aggredito un uomo per rapinarlo, provocandogli ferite alle braccia e lividi al volto. Anche in questo caso è stato necessario l’arrivo di un’ambulanza che ha medicato la vittima sul posto.

Una scia di colpi, invece, quella ai danni delle attività commerciali della zona, a partire dai negozi di via XXVII maggio, fino a quelli nelle vicinanze del centro commerciale di via Pecoraino. Tre le rapine in farmacia registrate negli ultimi giorni, quattro quelle ai danni di un tabacchi, un negozio di abbigliamento e due supermercati.

“Vediamo andare in giro ragazzini sugli scooter, senza casco, a volte viaggiano in tre sui motorini – raccontano i residenti -. Abbiamo paura perché anche gli scippi sono ormai molto frequenti. Inoltre, in via Pecori Giraldi abbiamo trovato auto danneggiate e atti vandalici. Crediamo siano opera di queste bande di giovanissimi, che non hanno limiti e terrorizzano la gente. Siamo in periferia e per questo cittadini di serie B, ma non possiamo rassegnarci alla convivenza con fenomeni che pensavamo ormai fossero superati. Per questo – concludono – chiediamo maggiori controlli e un presidio delle forze dell’ordine più costante”.