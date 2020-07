ROMA – Sulla questione immigrazione “la situazione attuale è esattamente la stessa: il porto resta chiuso fino a che altri Stati si attivano per gestire l’accoglienza”. Lo dice in un post sul blog delle Stelle il viceministro all’Interno del M5s Vito Crimi che a proposito della modifica del regolamento di Dublino mette in chiaro: “il 70% di redistribuzioni” dovrà essere la “soglia minima”. “La redistribuzione tra i Paesi europei deve diventare una regola europea automatica e non un criterio applicabile a seconda dei casi”, aggiunge Crimi, che commenta: “Questi sono principi cardine della nostra azione politica. E su questo saremo intransigenti”. Non solo “questo deve essere il minimo sindacale che ci poniamo come obiettivo” e “siamo soddisfatti che anche il Pd lo abbia compreso”.

“Il rispetto per la sofferenza e la tutela delle persone più fragili devono essere un punto fermo, ma non saremo succubi a logiche che per anni hanno visto l’Italia e i suoi cittadini vittime di questo fenomeno” afferma il viceministro. Che avverte: “Di sicuro non ci troverete a urlare in piazza o in tv, a strumentalizzare politicamente un fenomeno che coinvolge vite umane, a fare show, minacce e dimostrazioni di forza. Affronteremo tutto questo con la serietà che richiede, ma con altrettanta intransigenza, per ottenere il risultato che ci siamo prefissati: che la gestione dei flussi migratori diventi una questione europea e non solo italiana”. “Con noi al governo – conclude – nessuna vita umana sarà in pericolo, ma nessuno deve lasciare sola l’Italia”.

(ANSA).