PALERMO – Una messa per ricordare padre Pino Puglisi, ucciso da killer mafiosi il 15 settembre ’93 a Palermo, è stata celebrata dall’arcivescovo Corrado Lorefice in cattedrale. Don Puglisi fu assassinato con un colpo di pistola nel giorno del suo 56simo compleanno dai Salvatore Grigoli e Gaspare Spatuzza entrambi diventati collaboratori di Giustizia che hanno accusato i capimafia Filippo e Giuseppe Graviano di essere i mandanti del delitto.

Il corpo del beato di Palermo venne traslato dal cimitero di sant’Orsola alla Cattedrale nell’aprile 2013. In una video intervista pubblicata da Repubblica Palermo un amico del sacerdote, Pippo De Pasquale, che aveva il telefono molto simile a quello di padre Puglisi, racconta di aver ricevuto diverse telefonate con minacce rivolte al sacerdote tra cui una che diceva “Prete ti dobbiamo ammazzare”. Quando De Pasquale raccontava di queste telefonate, ricevute evidentemente per errore, Don Pino diceva: “Pippo ma più di ammazzarmi non possono”.

(ANSA).