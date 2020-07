Gli avvenimenti previsti in Sicilia per lunedì 16 settembre

PALERMO – Avvenimenti previsti per lunedì, 16 settembre, in Sicilia:

1) CATANIA – Dimora De Mauro, via Gesualdo Clementi 5 ore 09:00 Prima giornata di lavori del convegno dell’European Cooperation in Science and Technology (COST) sull’interdisciplinarietà tra i vari attori che intervengono nel mondo dell’investigazione forense. Fino al 18 settembre.

2) PALERMO – viale delle Magnolie, ore 09:00 Cerimonia di commemorazione del giornalista Mauro De Mauro. Organizza l’Unci. Interverranno i familiari di De Mauro ed il sindaco Leoluca Orlando.

3) PALERMO – Cre.Zi.Plus, Cantieri alla Zisa, ore 11:30 Conferenza stampa del festival multidisciplinare “Mercurio” in programma dal 24 al 29 settembre.

4) PALERMO – Teatro Biondo, ore 19:00 Iniziativa nell’ambito della Giornata europea della cultura ebraica.

(ANSA).