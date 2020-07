Muore soffocata

Stava pranzando sulla terrazza di un ristorante sul lungolago di Viverone, in provincia di Biella, quando improvvisamente non è più riuscita a respirare. Immacolata Luogo, 69enne di Torino, è morta soffocata. I soccorsi non hanno fatto in tempo a intervenire; non è chiaro se si sia trattato di un boccone andato di traverso o una reazione allergica.

Quello di Luogo è solo l’ultimo di una serie di casi analoghi che si verificano in Piemonte. Dall’inizio del nuovo anno, nella regione si contano almeno sei vittime: le ultime a maggio, un pensionato morto nel Pinerolese per un boccone andato di traverso mentre andava a votare, e a giugno, in un agriturismo dell’Alessandrino.