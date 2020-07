Neonato giù dal dirupo

Il bimbo sarebbe stato lanciato dalla statale. Non si esclude l'ipotesi dell'incidente simulato.

Una 34enne avrebbe lanciato il figlio di quattro mesi in un fossato lungo la statale, poi l’avrebbe raggiunto e colpito con un’arma improvvisata. Il corpo del piccolo è stato ritrovato tra i rovi. Il racconto di alcuni testimoni è il primo tassello su cui i carabinieri e la Procura di Benevento sono al lavoro per far luce sui fatti, accaduti a Solopaca, nel Beneventano; la donna è accusata di omicidio volontario, e ora si indaga sui motivi che l’avrebbero spinta a uccidere il bimbo.

L’allontanamento da casa, a bordo di un’Opel Corsa, era già stato denunciato dal convivente nella provincia di Avellino. Al chilometro 44 della statale Telesina, il guardrail riporta i segni di un incidente nel quale la donna e il bambino sarebbero rimasti coinvolti; gli inquirenti stanno considerando la possibilità della simulazione dell’impatto, che sarebbe stata confermata da alcuni automobilisti.

La donna, sordomuta, ieri notte è stata portata all’ospedale ‘Rummo’ di Benevento sotto choc; non si esclude che l’alterazione delle condizioni mentali possa essere dovuta a uno stato depressivo post partum. Interrogata dai carabinieri, non ha fornito spiegazioni. Ora si trova nel carcere di Capodimonte, mentre domattina verrà effettuata l’autopsia sul corpo del bimbo.