TERRASINI (PALERMO) – L’obiettivo è quello di promuovere in chiave moderna le risorse del mare e dell’agricoltura. Facendo particolare attenzione alla biodiversità e alla sostenibilità alimentare. Tra talk show, momenti di studio e cooking show, dal 27 al 29 settembre, si terrà a Terrasini, in provincia di Palermo, la prima edizione di ‘Fish & Pasta’, una kermesse che intende rilanciare due dei prodotti-simbolo della Sicilia: il pesce, soprattutto quello azzurro e la pasta.

Spazio dunque a incontri con esperti del mondo dell’istruzione, chef stellati e non, imprenditori, giornalisti, per discutere di alimentazione, dieta mediterranea e il futuro e le prospettive della cucina siciliana. Fish & Pasta sara’ anche l’anteprima di un evento molto più articolato che si terrà a metà del 2020 e che sarà una grande celebrazione del primato di Palermo sulla pasta di grano duro oggi mangiata in tutto il mondo.