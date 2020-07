PALERMO – Spari in via Danisinni a Palermo, nei pressi di via Regina Bianca alla Zisa. Tre persone sono rimaste ferite in seguito ai colpi di arma da fuoco. Si tratta di Giuseppe e Gianluca Giordano, padre e figlio di 57 e 26 anni e di Debora Namio, 26enne.

È successo poco prima delle 13. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. I tre sono stati trasportati al Civico, ma nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita: il 57enne è stato colpito di striscio, il figlio è rimasto ferito alla coscia e al gomito, la giovane ad un braccio.

In base alle prime informazioni, i colpi sarebbero stati esplosi al culmine di una lite, ma resta da accertare l’eventuale coinvolgimento di una quarta persona, che potrebbe essere fuggita dopo aver fatto fuoco. Già ieri sera, alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dalla strada, la tensione sarebbe quindi sfociata nel dramma nella tarda mattinata di oggi. Sull’asfalto stati trovati sei bossoli e in corso ci sono ancora i rilievi della Scientifica.

Una vicenda su cui molti punti sono da chiarire. A partire dalla presenza di una Fiat Abarth, trovata sul luogo della sparatoria e in base agli accertamenti risultata rubata. In via Regina Bianca è stata individuata anche un’altra auto lasciata con il motore acceso: gli investigatori stanno cercando di capire se i due mezzi abbandonati in strada sono collegati alle persone coinvolte nella sparatoria.