BAGHERIA – Gli studenti di Bagheria protestano contro i tagli e le condizioni degli edifici scolastici. Il coordinamento studentesco della cittadina alle porte di Palermo ha diffuso una nota agli organi di stampa in cui si annuncia per martedì 24 settembre un’assemblea. Ecco il testo del comunicato.

“Questa mattina, davanti tutti gli istituti superiori della nostra città, abbiamo affisso degli striscioni con su scritto “BASTA TAGLI E CROLLI, ORGANIZZIAMOCI”. È cambiato il governo, e come con ogni nuovo governo che arriva sentiamo promesse sul miglioramento della nostra condizione di studenti, ma ogni anno la nostra condizione in realtà o resta la stessa o, addirittura, peggiora. L’alternanza scuola-lavoro continua a pesare sulle nostre vite come un macigno, impedendoci di dedicarci alla nostra formazione e obbligandoci invece a dedicare il nostro tempo per lavorare gratis, facendo ingrassare le tasche di tante aziende che ci sfruttano. Le nostre scuole continuano ad essere fatiscenti e con estrema mancanza di interesse le istituzioni fanno come se nulla fosse: nessun controllo e nessun intervento strutturale. L’anno scorso il liceo F. Scaduto ha subito un crollo, a seguito del quale gli studenti hanno occupato la scuola e quest’estate è crollato un altra ala della scuola. Nel frattempo ci vengono a dire che per rendere sicure le scuole devono montare impianti di video sorveglianza per tenerci tutti sotto controllo, come fossimo detenuti. Quello che vogliamo noi è che la scuola smetta di essere luogo di profitto e sfruttamento. Quello che vogliamo noi è abolire l’alternanza scuola-lavoro. Quello che noi pretendiamo è di andare a scuola in strutture che non ci crollano addosso. Per tutte queste ragioni invitiamo gli studenti di Bagheria ad organizzarsi con noi. Insieme possiamo incidere. Organizziamoci e alziamo la testa! Invitiamo tutti gli studenti a partecipare alla prima assemblea del Coordinamento Studentesco Bagherese che sarà martedì 24 settembre”.