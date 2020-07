Bus contro un albero

Un autobus è uscito di strada ed è finito contro un albero, causando il ferimento di almeno trenta persone; tra loro una 17enne, in gravi condizioni per essere rimasta incastrata fra le lamiere. L’incidente è avvenuto a Pescara. I feriti sono stati portati fuori dal mezzo, uno dei più nuovi in dotazione alla Tua (azienda unica del trasporto abruzzese); nove sono stati smistati in elisoccorso tra gli ospedali di Pescara e Chieti, quindici hanno raggiunto i pronto soccorso spontaneamente e altri sono stati visitati dal 118.

Secondo le prime informazioni, a bordo dell’autobus viaggiavano una cinquantina di persone, quando si è scontrato contro un albero che è letteralmente entrato nel mezzo, distruggendolo; al momento non si esclude che l’uscita di strada sia avvenuta dopo l’invasione della corsia opposta da parte di un altro veicolo. Distrutti i sedili e i vetri dell’autobus, mentre la Tua fa sapere che il conducente è in buone condizioni di salute. Intanto, all’ospedale di Pescara si sta tentando di salvare gli arti seriamente feriti della 17enne. Lo conferma Sandro Marinelli, sindaco del Comune di Pianella, luogo di residenza della giovane.