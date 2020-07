“Che cosa non si fa

Salvini vs Renzi

“Prima incassa posti e ministeri, poi fonda un ‘nuovo’ partito per combattere Salvini. Che pena, cosa non si fa per salvare la poltrona… Il tempo è galantuomo, gli Italiani puniranno questi venduti”. Cosi’ Matteo Salvini commenta su twitter dopo la scissione dal Pd annunciata da Matteo Renzi