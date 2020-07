Follia dentro il parcheggio

MESSINA – Ha prima aggredito verbalmente un uomo di 58 anni che era in compagnia della moglie nel parcheggio di un supermercato, poi è tornato con una sega da giardinaggio e l’ha azionata, minacciando l’uomo che nel frattempo si era rifugiato in macchina, introducendola nell’abitacolo attraverso una fessura del finestrino. L’autore del gesto è un quarantatreenne di Sant’Agata di Militello (Me), denunciato dalla polizia per minacce, tentativo di lesioni, danneggiamento, calunnia e porto d’armi atti ad offendere. (ANSA).