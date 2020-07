AGRIGENTO – Un uomo di 35 anni di Campobello di Licata (Ag), Giovanni Rizzo, è morto, stanotte, in un incidente stradale. L’auto, una Fiat Doblò, guidata da un 32enne, si è schiantata contro la rotonda Giunone, sotto la Valle dei Templi di Agrigento, sulla statale 640. La vittima, un disabile, è deceduta subito. Ferito, ma non in pericolo di vita, il conducente del mezzo. Sul posto, per ore, hanno lavorato i vigili del fuoco e i poliziotti della Stradale. Per la provincia di Agrigento si tratta del terzo incidente mortale nel giro di neanche 4 giorni.

(ANSA)