‘L’avance’, il sequestro, le botte

PALERMO – I carabinieri hanno reso noto il video che riprende la spedizione punitiva nei confronti del ventiquattrenne aggredito e sequestrato per qualche ora a Capaci (Pa) a fine luglio. I militari ieri hanno arrestato Domenico Lo Verso, 27 anni, Alessio Tomaselli, 25 anni, e Vincenzo Mira di 42 anni, tutti ai domiciliari per sequestro di persona, violenza privata e lesioni personali. Le indagini, coordinate dal pm Alfredo Guagliardi, sono iniziate dalla denuncia del sindaco del piccolo centro alle porte di Palermo, Pietro Puccio. E’ stato lui a vedere l’aggressione e poi il giovane caricato con forza su una Fiat Panda. L’aggressione sarebbe per questioni di preteso “rispetto” per la “mala guardata” rivolta alla donna di un altro uomo.(ANSA).

GUARDA IL VIDEO