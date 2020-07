PALERMO – Si fa sempre più fitto il mistero sulla sparatoria avvenuta ieri in via Danisinni. Mentre sono ancora in corso le indagini dei carabinieri ed è caccia a chi ha fatto fuoco con una calibro 9, un nuovo episodio avvolge la vicenda nel giallo.

Un giovane di 22 anni, infatti, è stato trasportato nella tarda mattinata di oggi al pronto soccorso dell’ospedale Civico: era stato pestato a sangue. In base agli accertamenti eseguiti dai carabinieri, si tratterebbe del cugino di Debora Namio, rimasta ferita al ginocchio, insieme al cinquantasettenne Giuseppe Giordano e al figlio di 26 anni Gianluca che hanno riportato ferite a una mano e una gamba.

Il giovane, ricoverato in gravi condizioni e piantonato dai carabinieri, è inoltre il figlio del proprietario della Ford Fiesta abbandonata in via Regina Bianca, dove ieri è avvenuto il ferimento dei tre. L’auto era stata lasciata con il motore accesso e i finestrini abbassati.