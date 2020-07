PALERMO – Pedinata, bloccata e palpeggiata. Una mattina di paura per una turista tedesca di 23 anni, aggredita da un gruppo di giovanissimi in pieno centro storico a Palermo.

Sarebbe stata circondata da ragazzini palermitani con età compresa tra i 14 e i 16 anni che l’avrebbero molestata mentre faceva una passeggiata alla Vucciria. Disperata ha contattato la polizia e agli agenti ha raccontato quei momenti di terrore: si era allontanata dal bed and breakfast in cui alloggiava soltanto da pochi minuti quando è stata bloccata dalla baby gang che avrebbe tentato di violentarla.

I giovani l’avrebbero palpeggiata, lei ha raccontato di essersi opposta con tutte le sue forze alla violenza e di essere riuscita a divincolarsi, scappando tra i vicoli della Vucciria e rifugiandosi nella struttura alberghiera. Le indagini della polizia sono partite subito, si tratterebbe dell’ennesimo caso nel centro storico, dove due mesi fa una turista è stata trascinata in auto da alcuni malviventi.

Anche in questo caso, la donna ha raccontato di essere stata palpeggiata: l’aggressione, mentre attendeva il fidanzato che era andato in bagno, in un bar nella zona di piazza Caracciolo. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere, da cui potrebbero emergere importanti elementi per risalire ai responsabili.