PALERMO – “Sono grato ai sette Presidenti di Circoscrizione che hanno attivamente partecipato a questo importante momento di evoluzione della struttura comunale, come sono grato a tutti i dipendenti che in questi mesi e ancora in queste ore si stanno prodigando per accelerare i tempi della transizione e limitare al massimo i disagi per i cittadini”. Lo ha dichiarato l’ascensore Giuseppe mattina in merito al processo di passaggio al sistema della Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. “Proprio in vista di questa importante transizione – spiega Mattina – abbiamo organizzato tempi e modalità di formazione del personale e adeguamento tecnologico delle macchine in diversi scaglioni, per evitare che, anche per un solo giorno, si dovessero interrompere del tutto i servizi. Da oltre due mesi sono state comunicate le date di chiusura degli uffici di via Lazio prima e delle postazioni decentrate poi, ricordando anche la possibilità di accedere ai servizi online gratuiti per diversi servizi, fra cui di certificazione”.

La formazione del personale è stata infatti divisa in momenti diversi per quello degli uffici centrali e quello delle postazioni decentrate e, in occasione della chiusura temporanea di queste ultime, si è proceduto ad un potenziamento degli sportelli di via Lazio (oggi erano operative 15 postazioni complessive) anche se questo non ha evitato del tutto disagi. A tal fine si ricorda che per quanto riguarda le certificazioni è da tempo attivo il servizio gratuito di rilascio online tramite l’apposito portale raggiungibile dal sito istituzionale del comune www.comune.palermo.it e si ricorda che per coloro che non avessero estrema urgenza del documento di identità, lo stesso potrà essere richiesto regolarmente presso le postazioni decentrate che, progressivamente, già da giovedì torneranno ad essere operative una volta terminato l’aggiornamento dei relativi computer e software. “In questo quadro di impegno corale di tutta la struttura comunale – conclude Mattina – mi spiace registrare dichiarazioni e comportamenti di un presidente di circoscrizione che sembra purtroppo ignaro dei procedimenti in corso e del funzionamento della macchina comunale. Mi auguro che dichiarazioni e comportamenti non siano frutto esclusivamente di una eccessiva ricerca di visibilità mediatica alla quale potrebbe eventualmente supplire con una partecipazione a X-Factor o simili”.