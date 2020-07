AGRIGENTO – Crolla l’impalcatura di un ponteggio adibito a lavori di rifacimento del prospetto di una palazzina liberty e fa cadere al suolo anche il cornicione e parti dello stesso prospetto. S’è rischiata la tragedia, stanotte, in piazza Cavour ad Agrigento. Ferri e detriti hanno schiacciato gli alberi, abbattendo tanti rami.

I poliziotti della sezione volanti della questura, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno cercato, per quasi un’ora, fra le macerie e i rami degli alberi se c’era qualcuno rimasto coinvolto. Non ci sono feriti, né danni a mezzi parcheggiati nell’area del crollo.

Dieci famiglie dovranno lasciare la propria abitazione. Dopo il sopralluogo dei vigili del fuoco di Agrigento, assieme ai poliziotti, è stato deciso che in via precauzionale le famiglie che vivono nel palazzo vengano sgomberate.

La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo d’inchiesta, a carico di ignoti, per l’ipotesi di reato di disastro colposo. Se ne sta occupando il pm Antonella Pandolfi. L’area del crollo di piazza Cavour, dove è caduto il cornicione e l’impalcatura del ponteggio che doveva servire per lavori di ripristino del palazzo liberty, è stata sequestrata. Oltre al palazzo dove si è registrato il cedimento, sono stati evacuati anche i due condomini attigui. Oltre 20 gli appartamenti, molti dei quali utilizzati come studi professionali, sgomberati dai vigili del fuoco e dalla polizia. Le transenne hanno sbarrato – anche perché i calcinacci continuano a staccarsi e c’è il rischio per l’incolumità pubblica – mezza piazza, ma anche metà carreggiata del viale della Vittoria. (ANSA).