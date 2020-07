PALERMO- “Ad oggi è escluso un aumento dell’addizionale Irpef”. Lo dice l’assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, in merito alla prossima manovra di bilancio. Se la sezione riunita della Corte dei conti dovesse dare parere positivo alla delibera della commissione paritetica, inoltre, il governo Musumeci potrà spalmare in dieci anni il maggiore disavanzo pari a circa 1 miliardo di euro. La commissione, infatti, ha dato l’ok alla spalmatura decennale e ha trasmesso la delibera alla Corte per il parere.

(ANSA).