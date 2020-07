Italia viva parte in Sicilia

Il cammino nella nuova cosa renziana parte. E Palermo sarà una delle primissime tappe. Lo annuncia Davide Faraone, il braccio destro siciliano dell’ex premier. Che annuncia che Renzi sarà in Sicilia per la sua scuola politica. “Si parte, oggi formeremo i gruppi parlamentari di Italia viva – dice Faraone -. Saremo leali al governo che per primi abbiamo pensato e che più di tutti abbiamo voluto. Pensiamo a un governo che non galleggi ma faccia e faccia bene. Organizzata la nostra presenza in parlamento, cominceremo immediatamente a strutturarci nei territori, nei luoghi di lavori, nelle scuole”. Faraone, che invita gli under 30 a iscriversi alla Scuola di cultura politica “Futura”, annuncia che nell’incontro della Scuola, dal 4 al 6 ottobre a Terrasini (Palermo), sarà presente Matteo Renzi.

Al momento, buona parte di quella che fu la galassia renziana in Sicilia sembra intenzionata a restare nel Pd senza seguire il senatore toscano. Ma ci sono le eccezioni. Ieri si è fatto avanti l’ex sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo, che ha detto di aderire al progetto. Anche Daniela Cardinale e il padre Salvatore, fondatore di Sicilia Futura, sono interessati. E si fa avanti adesso anche Valeria Sudano. “Sono entrata nel Pd accolta da Renzi e ora lo seguo in questa nuova sfida”, dice a La Sicilia la senatrice catanese, che fa tandem con Luca Sammartino, il deputato regionale recordman di preferenze. La adesione di quest’ultimo alla “cosa” renziana sembra a questo punto quasi certa. E l’eventuale transito di Sammartino significherebbe la presenza di Italia viva in Assemblea regionale. Aspettando nuove adesioni.