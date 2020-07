LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Ottanta migranti stanno lasciando l’hotspot di Lampedusa (Ag) per essere imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag).

Stamattina, dopo l’approdo dei 20 migranti giunti autonomamente sulla terraferma, al centro d’accoglienza c’erano circa 180 persone. A trasferimento effettuato, nella struttura resteranno in cento, a fronte di una capienza massima di 95 persone. Quello di oggi è il terzo massiccio trasferimento che viene realizzato per alleggerire le presenze all’hotspot.

In tarda mattinata è invece arrivata in porto a Lampedusa l’imbarcazione con 108 migranti che era stata avvistata in mattinata non lontana dalla costa. Sull’isola è scattato il sistema di accoglienza. Le persone saranno portate nell’hotspot dell’isola. (ANSA).