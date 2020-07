PALERMO – La scuola a Ustica non è ancora iniziata: i 115 alunni dell’istituto superiore, della scuola media, elementare e dell’infanzia sono rimasti a casa perché mancano il personale Ata e alcuni insegnanti. Non sono stati nominati i tre assistenti amministrativi mentre dei previsti sette collaboratori scolastici ce ne sono solo due. Con questi numeri i plessi non si possono aprire. “Si attende l’invio del personale del provveditore – spiegano dall’istituto comprensivo -. Certo, mancano anche insegnanti, ma al momento l’emergenza è il personale Ata”. Il mancato inizio dell’anno scolastico sull’isola ha scatenato le proteste dei genitori degli alunni che chiedono immediati interventi da Palermo. (ANSA).