PALERMO – Nonna Iole compie 100 anni. Nell’elenco dei più anziani di Palermo si è aggiunto un nuovo nome, quella della nonna Iole della zona di Santa Maria di Gesù. A festeggiarla amici e parenti, con la consegna di una targa del Comune da parte del consigliere comunale Tony Sala.

“Cento anni sembrano un tempo lunghissimo, difficile da immaginare – commenta Sala – Eppure un secolo è anche il tempo di una vita, come dimostra nonna Iole che il traguardo dei cento anni lo ha raggiunto in buona salute e circondata dall’affetto della famiglia. Gli anziani sono una risorsa per la nostra società e al tempo stesso una delle categorie da aiutare e tutelare nel miglior modo possibile: sono i nonni spesso a crescere i nipoti, ad aiutare le famiglie. Sono il vero welfare italiano. Per questo sono stato onorato di portarle una targa Grazie a nonna Iole, grazie a tutti i nonni. E tanti auguri ancora”.