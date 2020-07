In via Garibaldi i ladri sono entrati in azione dodici volte.

PALERMO – Record di furti di bidoni per la raccolta differenziata porta a porta in un condominio di via Garibaldi, nel centro storico di Palermo. Negli ultimi tre mesi, oltre ai disagi per la raccolta a singhiozzo da parte della Rap, gli abitanti del palazzo hanno dovuto subire le “attenzioni” dei ladri, entrati in azione 12 volte. “Oltre ai costi che dobbiamo sostenere per riacquistarli – spiegano i condomini, che sollecitano una maggiore presenza della polizia municipale anche a vigilanza del rispetto delle regole sul conferimento da parte dei cittadini – ci sono molti problemi per trovare i nuovi bidoni nei negozi”. A causa dei ricorrenti furti, infatti, le ferramenta del quartiere sono spesso sprovviste dei contenitori.

(ANSA).