Ictus: rischi, sintomi e terapie

L’ictus è la terza causa di morte nei paesi occidentali e la prima causa di invalidità permanente. Se ne parlerà a Palermo, nel corso di un incontro organizzato venerdì 20 settembre al Camplus Guest in via Benedetti a Palermo, dall’azienda ospedaliera Civico di Palermo e dai medici Giuseppe Craparo e Maria Pia Pappalardo.

Il riconoscimento precoce dei sintomi e le attuali terapie permettono oggi di considerare l’ictus una patologia finalmente curabile, consentendo quindi di migliorare la prognosi in termini di sopravvivenza e qualità di vita. Il 4° incontro di Neuroradiologia interventistica a Palermo ha l’intento di ribadire i concetti diagnostico-terapeutici in considerazione delle nuove terapie endovascolari dell’ictus ischemico e sui percorsi in ambito riabilitativo. Il confronto con le varie realtà ed esperienze nazionali ed internazionali ha l’intento di offrire nuovi spunti di interesse e migliorare i percorsi organizzativi.