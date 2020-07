La Protezione Civile aveva annunciato per oggi l'allerta gialla.

CORLEONE (PALERMO) – “Non avevamo mai visto nulla di simile”. Le foto della “maxi” grandine a Corleone sono diventati virali su Internet. Il maltempo sulla cittadina del Palermitano si è abbattuto intorno alle 17: dopo la pioggia è arrivata la grandine che ha preso alla sprovvista la popolazione. Per la giornata di oggi la Protezione Civile aveva annunciato ieri l’allerta gialla, per i forti temporali previsti. Nel tardo pomeriggio un nubifragio ha invece colpito Enna, trasformando le strade della cittadina in veri e propri fiumi.