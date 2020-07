ACATE (RAGUSA) – Per vecchi dissapori familiari si è scagliato contro il padre e la sua convivente, colpendoli col martello e ferendoli. Per un giovane di Acate di 22 anni arrestato dai carabinieri l’accusa è di lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto di armi ed oggetti atti ad offendere. E’ stato lo stesso padre a chiamare i militari dopo che il figlio ha prima danneggiato il portone d’ingresso dell’abitazione del padre e, dopo essersi creato un varco, si è scagliato contro il padre e la sua convivente. Fattisi medicare nell’ospedale ‘Guzzardi’ di Vittoria, l’uomo e la donna aggrediti hanno ricevuto, rispettivamente, 7 e 30 giorni di prognosi per le ferite riportate.

