Scissione, chi sta con Renzi

ROMA- Nasce il gruppo di Italia Viva, il movimento di Matteo Renzi, alla Camera. Vi aderiscono 25 parlamentari. Mentre una pattuglia di 15 senatori costituisce il neonato gruppo a palazzo Madama Psi-Italia Viva. Riccardo Nencini (dal Partito Socialista Italiano) ha messo a disposizione il simbolo senza il quale non sarebbe stato possibile la neo formazione. Renzi annuncia che Salvini ha accettato la sua proposta di un confronto tv per metà ottobre. Intanto Di Battista avverte i Cinque Stelle: “Non vi fidate del Pd derenzizzato, Renzi ci ha lasciato decine di ‘pali'”. Sul fronte regionali in Umbria, secondo fonti M5S, ci sarà un patto civico anche in presenza di un no dal Pd. Ma il commissario Pd in Umbria, Walter Verini, afferma: troveremo l’accordo su un nome unificante, con M5S volontà comune a convergenza. (ANSA)