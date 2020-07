PALERMO – “Lo sviluppo del turismo in Sicilia passa necessariamente dagli aeroporti, vera porta di accesso alla nostra regione, per questo è fondamentale un gioco di squadra tra tutti gli scali dell’Isola. Creare sinergie e fare sistema è l’unico modo per offrire servizi all’altezza”. Lo dice il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi, commentando la riunione tra le società che gestiscono gli scali di Catania, Comiso e Trapani. “La Regione svolga un ruolo di regista e coinvolga tutti gli scali senza esclusioni – aggiunge Attinasi -. Solo così si può rendere competitivo un sistema vitale per le imprese e la nostra economia”.