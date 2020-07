PALERMO – Un messaggio fa nel giro di pochi minuti il giro dei social e delle chat, coinvolgendo alunni e mamme e facendo scattare la paura. Al punto da rendere necessario l’intervento delle forze dell’ordine all’esterno della scuola, dove la polizia ha trovato un assembramento di persone, preoccupate per una fantomatica rissa.

E’ successo intorno alle 13 in via Francesco Lo Jacono, dove si trova l’istituto comprensivo “Alberico Gentili”: decine di mamme in ansia si sono recate di fretta e furia a scuola dopo aver letto il messaggio.

“L’allarme è rientrato subito dopo – spiegano dalla polizia – anche perché quando le nostre volanti sono arrivate sul posto, non c’era traccia di alcuna rissa. Noi, d’altro canto, abbiamo agevolato l’uscita dei ragazzi dalla scuola, avvenuta così in totale sicurezza”.

“Alcuni ragazzi avevano intenzione di fare irruzione nei locali dell’istituto – spiega chi era presente – la presenza della polizia ha evitato che si scatenasse la rissa: su instagram ha preso vita una sorta di sfida virtuale che presto sarebbe diventata reale. Per fortuna i cancelli sono stati chiusi e al momento dell’uscita gli agenti hanno permesso che gli alunni fossero al sicuro”.