SIRACUSA – Agguato a colpi di pistola ieri sera poco dopo le 19 in via Pesaro nel centro di Pachino, nel Siracusano. Vittima un 19enne ferito ad una gamba che è stato trasferito all’ospedale Di Maria di Avola. Non sembra essere in pericolo di vita. Il giovane, disoccupato, era in sella alla sua bicicletta. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di polizia di Pachino che hanno acquisito i filmati delle telecamere di video sorveglianza della zona. (ANSA).