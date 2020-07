Governo, cominciamo bene

ROMA- A chi come Di Battista dice che è meglio non fidarsi del Pd, il leader M5s Di Maio replica che la fiducia si dimostra, e il primo banco di prova sarà il taglio dei parlamentari che, spiega, ‘va fatto nelle prime due settimane di ottobre’. E ‘la vera prova del nove’ la legge di bilancio, sottolinea Di Maio, che poi lancia la sindaca di Assisi Proietti come candidato alla presidenza dell’Umbria. Nell’area centrosinistra è già in campo come candidato Andrea Fora, esponente civico alla guida di una coalizione appoggiata anche dal Pd. E il commissario Pd dell’Umbria dice oggi che ‘sorprendono le parole di Di Maio’.