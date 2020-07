LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 80 i migranti che hanno lasciato l’hotspot in contrada Imbriacola, a Lampedusa (Ag), dove, stanotte, sono approdati con 2 diversi barchini complessivamente 42 persone: prima 15 e poi 27. All’alba, nella struttura d’accoglienza, di nuovo al collasso, c’erano 202 extracomunitari a fronte dei 95 posti disponibili. Dopo il nuovo trasferimento, il quinto in altrettanti giorni, fatto con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag), sono rimasti 122 migranti.

(ANSA).