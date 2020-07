Ballarò, spaccio al mercato

I poliziotti in via Nunzio Nasi, hanno notato i tre che si passavano le dosi.

PALERMO – Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato Giovanni Saraceno, 40 anni di Cruillas, Salaheddine El Manaoui, 19 anni del quartiere Oreto ed Giuseppe Agusta, 27 anni dell’Albergheria accusati di spaccio nel mercato di Ballarò a Palermo. I poliziotti in via Nunzio Nasi, hanno notato i tre che si passavano le dosi. Saraceno pusher che nascondeva le dosi in bocca e El Manaoui da vedetta. A rifornire i due Augusta che nascondeva le dosi negli slip e poi le passava ai complici. Nella perquisizione in casa di Augusta all’Albergheria sono stati trovati 6 mila euro e un laboratorio per confezionare il crack e circa 35 grammi di cocaina. (ANSA).